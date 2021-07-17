У Києві розпочали підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу

Київська влада розпочала підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу. Про це заявив перший заступник Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає УНН.

"Сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка, у першу чергу, передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту - медичного персоналу, медикаментами - пацієнтів", - зазначив Микола Поворозник.

Через наявність нових штамів, та більш важкі форми перебігу хвороби, у першу чергу необхідно опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях, що визначені для прийому хворих із підозрою на коронавірус. Зокрема, забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Окрім того, відповідно до документу, міська влада направить звернення до керівників підприємств критичної інфраструктури усіх форм власності щодо надання КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.

"Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", - прокоментував Микола Поворозник.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне вживання додаткових заходів для протидії короновірусній хворобі.

На дани момент в Україні зафіксовано вже 2,243 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 липня, - понад 700, що більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 422 осіб, певне зростання проти показника днем раніше.