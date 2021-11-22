У Києві розпочинають відновлення Гостинного двору на Подолі - запитують думку місцевих жителів

Минулого літа Фонд державного майна передав Гостинний двір на Контрактовій площі в Києві Міністерству культури та інформаційної політики. Мінкульт розпочав роботу над відновленням будівлі та запитує думку киян.

Нещодавно в Мінкульті розповіли, що Гостинний двір на Подолі перетворять на сучасний громадський простір. До розробки концепції розвитку Гостинного двору залучають реставраторів, урбаністів, істориків, культурних менеджерів, а також місцевих мешканців.

Наразі фахівці громадської організації Урбанина досліджують Контрактову площу, аналізують транспортні та людські потоки, типові маршрути. Також запустили опитування для киян, де пропонують поділитись своїм баченням майбутнього Гостинного двору. Зокрема, запитують про головні плюси та мінуси площі і те, щоб місцеві хотіли і не хотіли бачити в реставрованій будівлі. Взяти участь в опитуванні можна за посиланням.

Читайте також:

Мінкульт почав відновлення Гостиного двору в Києві.

Жодних ЖК і магазинів. Гостиний двір у Києві передали Мінкульту — що планують робити з будівлею

Вітальня, побудована в 1809 році, — пам’ятка архітектури.

Постановою Кабінету міністрів від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та недійсною цю постанову. У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив Фонду держмайна у поверненні пам’ятника архітектури Гостинний двір у державну власність.

Гостинний двір стоїть без даху, вікон та штукатурки із зими 2013 року. У 2014−2016 роках суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році Київський апеляційний господарський суд розірвав договір оренди та зобов’язав Укрреставрацію повернути будівлю Регіонального відділення ФДМУ у Києві. Верховний суд України підтвердив це рішення.

https://nv.ua