У Києві розшукують лідера Білоруського дому в Україні:вийшов напробіжку і не повернувся

Сьогодні вранці Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.

Про це повідомляє Білоруський дім в соцмережах.

З його номера було зроблено декілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо. Як відомо, "глухар" - це дзвінок, який скидають під час підйому трубки. Організація вже звернулася до Служби безпеки України та Нацполіції.

Наголошують, що більше на зв'язок він не виходив.

"Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили. Поліції повідомили. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки", - акцентується в повідомленні.

Шишов зник у Святошинському районі столиці - туди вже направлені патрулі поліції та слідчо-оперативна група.

Великий Київ

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