У Києві скасують курсування міських електричок: список рейсів

У Києві скасують курсування низки міських електропоїздів. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу" у Telegram.

Так, зміни у графіку електричок очікуються 18-19 та 22-23 листопада.

18 листопада буде скасовано такі рейси:

№7507 Троєщина - Почайна

№7321/7322 Дарниця - Дарниця

№7323 Дарниця - Борщагівка

№7329 Дарниця - Борщагівка

№7502 Почайна - Дарниця

№7410 Борщагівка - Дарниця

№7414 Борщагівка - Дарниця

№7416 Борщагівка - Дарниця

№7418 Борщагівка - Дарниця

№7419 /7420 Дарниця - Дарниця

№7421/7422 Дарниця - Дарниця

Змінений маршрут:

№7409 Дарниця - Київ-Волинський

№7330 Київ-Волинський - Дарниця

№7328 Київ-Волинський - Дарниця

19, 22 та 23 листопада скасовуються рейси:

№7410 Борщагівка - Дарниця

№7414 Борщагівка - Дарниця

№7416 Борщагівка - Дарниця

№7418 Борщагівка - Дарниця

№7419 /7420 Дарниця - Дарниця

№7421/7422 Дарниця - Дарниця

№7502 Почайна - Дарниця

№7413 Дарниця - Київ-Волинський

№7507 Троєщина - Почайна

Змінений маршрут: