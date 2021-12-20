У Києві сьогодні запрацюють пункти обігріву

Через прогнозоване похолодання у Києві починають свою роботу пункти обігріву.

Відповідне рішення ухвалили у столичній держадміністрації, передає Укрінформ із посиланням на "5-й канал".

Пункти обігріву відкриють у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соціального обслуговування. Окрім того, цілодобово грітися можна буде у спеціально облаштованих наметах. Вони розпочнуть роботу, зокрема, біля вокзалів.

У деяких пунктах надаватимуть першу медичну допомогу, а також чай та теплий одяг і взуття.

За прогнозами синоптиків, морози прийдуть найближчими днями у всі регіони. Зокрема, у столиці до -12 уночі, вдень до -7.

Нагадаємо: в Україну йде сильне похолодання. Морози вдарять майже до - 15°С.