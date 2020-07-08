У Києві сплеск захворювання на коронавірус - понад 100 нових випадків

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 114 людей, п'ятеро з них - медики. Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

"Якщо за останніх декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу - знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114 людей. Серед них - 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби захворіли: 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв і три дівчинки - від 4 до 13 років. Також 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв і четверо хлопчиків від двох місяців до 13 років.

До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 20. У Дніпровському - 19, у Деснянському районі - 16 випадків.

5 Канал

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