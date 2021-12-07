У Києві судитимуть чоловіка, який «полював» на мешканців Троєщини

Протягом декількох місяців до Деснянського управління поліції надходили повідомлення про пограбування киян на проспекті Маяковського, Броварському та вулицях Кіото і Шолом-Алейхема. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу порушника.

Ним виявився 25-річний уродженець Одещини, раніше судимий за майнові злочини. Чоловік підходив до перехожих і силою забирав ґаджети та гроші. Своїми діями правопорушник завдав шкоди потерпілим майже на 22 000 гривень.

Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі.

Чоловіку інкримінують покарання за статтею — грабіж. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше, журналісти «Вечірнього Києва» писали про те, що судитимуть чоловіка, який грабував кредитні установи

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