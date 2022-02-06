У Києві та Одесі проходять масштабні навчання для населення

06 февраля 2022, 17:50
 Общество

Через загострення конфлікту на сході України та загрози нападу Росії місцеві жителі в багатьох регіонах готують "теплий" прийом агресорам. У великих містах проходять вишколи з територіальної оборони.

Так, сьогодні, 6 лютого, масштабні тренування для цивільного населення проходять у кількох містах України, серед них Київ та Одеса.

Навчання проводять професійні інструктори та ветерани російсько-української війни.

Громадянам пропонують:

  • заняття з тактики дій малих груп піхоти;
  • ведення ближнього бою зі страйкбольними гранатами;
  • відпрацювання роботи з технікою;
  • ведення патрулювання;
  • відпрацювання навичок поводження та володіння зброєю, прийомів і правил стрільби;
  • здійснення евакуації поранених;
  • відпрацювання дій на блокпосту;
  • експозиція з макетами зброї та амуніції
  • заняття з медицини.                                                                                                                                                                                                                            У Києві та Одесі участь у таких навчаннях взяло чимало охочих. Тренінги тривають по кілька годин. Участь у них беруть як жінки, так і чоловіки.       Вчора відбулися навчання у Львові, Чернівцях, Чернігові, Ковелі і Запоріжжі. Незабаром подібні масштабні навчання пройдуть ще у кількох містах України.                                                                                                                                                                                                                                     https://tsn.ua
 
 
 