У Києві та Одесі проходять масштабні навчання для населення

Через загострення конфлікту на сході України та загрози нападу Росії місцеві жителі в багатьох регіонах готують "теплий" прийом агресорам. У великих містах проходять вишколи з територіальної оборони.
Так, сьогодні, 6 лютого, масштабні тренування для цивільного населення проходять у кількох містах України, серед них Київ та Одеса.
Навчання проводять професійні інструктори та ветерани російсько-української війни.
Громадянам пропонують:
- заняття з тактики дій малих груп піхоти;
- ведення ближнього бою зі страйкбольними гранатами;
- відпрацювання роботи з технікою;
- ведення патрулювання;
- відпрацювання навичок поводження та володіння зброєю, прийомів і правил стрільби;
- здійснення евакуації поранених;
- відпрацювання дій на блокпосту;
- експозиція з макетами зброї та амуніції
- заняття з медицини. У Києві та Одесі участь у таких навчаннях взяло чимало охочих. Тренінги тривають по кілька годин. Участь у них беруть як жінки, так і чоловіки. Вчора відбулися навчання у Львові, Чернівцях, Чернігові, Ковелі і Запоріжжі. Незабаром подібні масштабні навчання пройдуть ще у кількох містах України. https://tsn.ua