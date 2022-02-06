У Києві та Одесі проходять масштабні навчання для населення

Через загострення конфлікту на сході України та загрози нападу Росії місцеві жителі в багатьох регіонах готують "теплий" прийом агресорам. У великих містах проходять вишколи з територіальної оборони.

Так, сьогодні, 6 лютого, масштабні тренування для цивільного населення проходять у кількох містах України, серед них Київ та Одеса.

Навчання проводять професійні інструктори та ветерани російсько-української війни.

Громадянам пропонують: