У Києві та ще трьох областях ситуація з COVID на межі критичної - Степанов

На сьогоднішній день найбільш напружена ситуація з коронавірусом у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській області. Це ті регіони, де найбільша кількість заповнених ліжок з киснем.

Про це APnews пише з посиланням на заяву голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на брифінгу.

"Всі вони перебувають на "червоному" рівні. Перебувають вони там, бо епідситуація достатньо складна та перебуває на межі критичної", - сказав він.

Та наголосив, що ті регіони, де дотримувались карантинних обмежень, вже показали результат.

Зокрема, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях ситуація з коронавірусом значно покращилася - ці області в найближчі дні вийдуть з "червоної" карантинної зони.

https://apnews.com.ua