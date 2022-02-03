У Києві офіційно розпочав роботу Американський університет

У Києві 3 лютого офіційно розпочав свою роботу Американський університет. Уже в березні у ньому вчитимуться перші студенти, а одним із викладачів буде лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт. Відкриття відбулося у формі зустрічі та ланчу президента університету Ріка Шенгроу, ректора Романа Шеремети та співзасновника закладу Курта Волкера із представниками преси.

"Це буде центр активності в Києві, культури, освіти, котрий прийматиме заходи, прийматиме спікерів. І ми неймовірно захоплені та горді, маючи честь принести цей досвід чогось нового", - сказав Курт Волкер, колишній спеціальний представник США з питань України (2017-2019).

"Наша місія полягає в тому, що ми маємо виховувати лідерів майбутнього, через дослідження та співпрацю ми будемо вирішувати суспільні проблеми, а також ми виступаємо каталізатором трансформації освітньої системи в Україні. Ми хочемо послужити прикладом, як можна створити високоякісну систему вищої освіти, високоякісний університет саме в Україні. І це можливо", - додав Роман Шеремета, ректор нового університету.

Американський університет у Києві відкритий у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU) і пропонуватиме студентам подвійний диплом обох цих університетів в обмін на один додатковий рік навчання в ASU (онлайн або оффлайн). Для взаємного визнання навчальних кредитів Американський університет у Києві слідуватиме за американською системою освіти: "Американський тип навчання має кілька характеристик. По-перше, він дозволяє студентам практично створити собі навчальну програму, пропонуючи вибір курсів, які можна інтегрувати до їхньої основної галузі навчання. По- друге, він має різні формати в тому, як відбувається навчання. Він включає в себе вправи, стажування, менторство представниками факультетів. Це набагато більше, аніж просто лекція у класі", - зазначив Рік Шенгроу, президент університету.

Вже з березня цього року охочі зможуть стати студентами магістерських програм у галузях ІТ та бізнес-менеджменту. Одним із викладачів стане лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт. Пріоритетність перших двох галузей - ІТ та бізнес-менеджменту - зумовлена найперше попитом на таких фахівців, а також тим, що ці галузі потребують менше інвестицій з боку університету, зокрема в обладнання, аніж медицина, інженерія тощо, заявив Роман Шеремета в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. За словами ректора, університет покликаний допомогти задовольнити цей попит насамперед на українському ринку праці: "Наша ціль - створити високоякісних спеціалістів, які залишаться тут, в Україні. Але так само ми розуміємо, що ми живем у глобалізованому світі, і у людини повинен бути вибір: українська компанія в Україні, американська компанія в Україні, американська компанія в Америці. Міжнародний диплом, тобто світового зразка, він дає таку можливість".

У майбутньому студенти зможуть обирати між бакалаврськими, магістерськими, аспірантськими програмами та програмами навчання впродовж життя (life learning programs). Науковими галузями, котрі стануть доступними в Американському університеті у Києві, будуть також інженерія, медицина, архітектура, дизайн та право. Відповідаючи на запитання журналістів, Роман Шеремета зазначив, що у довготривалій перспективі університетом заплановані також докторські програми, однак це передбачає подальшу розбудову штабу та міжнародних контактів.

Коштуватиме навчання у Американському університеті у Києві від 8 до 9 тисяч доларів на рік, однак університет підтримуватиме найкращих студентів стипендіями. Якщо для загалу будуть доступні стипендії, котрі покриватимуть 10-20% витрат, то для окремих студентів, котрі не матимуть фінансової змоги оплатити навчання, але чиї результати ЗНО та мотиваційний лист найбільше вразять комісію, допомога буде значно більшою.

Навчання відбуватиметься англійською мовою, тому обов'язковими для вступу є ЗНО саме з англійської та української мов; третій фах залишається на вибір абітурієнтів. Для студентів міжнародних вишів розробляється альтернативна процедура вступу без обов'язкового проходження ЗНО, однак отриманий диплом у такому разі може не отримати статусу державного в Україні, пояснює Ректор Шеремета.

Державний університет штату Аризона (ASU), у партнерстві з котрим відкритий Американський університет у Києві, посідає провідне місце серед університетів США з питань інновацій за кількома вагомими рейтингами, зокрема і перше місце у рейтингу US News and World Report. Як повідомлялося раніше, основний кампус Американського університету у Києві розташовуватиметься у будівлі Річкового вокзалу на Поштовій площі, котра ще реставрується. Надалі плануються нові корпуси навчального закладу.

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