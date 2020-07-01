У Києві в червні було побито п'ять температурних рекордів

П'ять температурних рекордів було побито в Києві з 10 до 12 червня, повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря червня в Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму. За рейтингом найтепліших за 140 років минулий червень посів шосте місце. У Києві з 10 до 12 червня було побито аж п'ять температурних рекордів. Вісім днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С", - ідеться в повідомленні.

Найхолодніше в Києві було 2 і 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +5,5°С, а найжаркіше - 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялася до +33,3°С.