У Києві відкриють пункти прийому використаних масок і рукавичок

У кожному районі Києва планують відкрити пункти прийому використаних медичних масок і рукавичок.

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий у Facebook.

"Діємо на випередження: уже скоро почнемо утилізувати використані медичні маски та рукавички. Медичні маски можуть стати новою сміттєвою проблемою Києва. Вони мало чим поступаються у забрудненні навколишнього середовища пластиковим пакетам. Більше того, вони несуть загрозу поширення бактерій та вірусів. Тому просто викинути маску в урну чи смітник - це не рішення проблеми", - зазначив Яловий.

За його словами, медичні відходи категорії В (потенційно інфіковані маски, рукавички, медичний одяг, інші предмети, що могли контактувати з інфікованими рідинами тощо) мають бути герметично запаковані, обов'язково знезаражені і вже після цього передані на підприємства, що мають спеціальну ліцензію та відповідне сертифіковане обладнання, для подальшої безпечної утилізації - зазвичай спалювання у спеціальних печах при високій температурі.

"Зараз кияни, навіть ті, хто хоче безпечно позбавитися від використаних засобів індивідуального захисту, просто не знають, як це правильно зробити. Тому зі смітників та вуличних урн маски розлітаються вулицями, парками, забруднюючи місто і поширюючи хвороботворні мікроорганізми", - додав він.

За його словами, планується уже найближчим часом встановити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту - у кожному районі Києва.

"Містяни зможуть здавати туди використані маски та рукавички. Всі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати - із дотриманням санітарно- гігієнічних норм, встановлених законодавством. Цим займатимуться спеціалізовані компанії, що мають ліцензії та обладнання", - сказав він.