У Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою

Відомий магазин одягу українських дизайнерів у Києві випустив сережки з радянською символікою, забороненою в Україні. Прикрасу продають майже за 20 тисяч гривень.

Про це свідчить асортимент на сайті.

На моделях у новій колекції представлені великі сережки жовтого кольору. Вони нагадують герб СРСР. Але замість серпа та молота в центрі зображена п’ятикутна зірка. Нижче вказано бренд.

“Легкі двосторонні сережки з зіркою та логотипом. Ручна робота”, – йдеться в описі до товару.

Зазначимо, щов Україні заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки тоталітарного режиму.

https://dilo.net.ua