У Києві в Кримському домі проведуть диктант до Міжнародного дня рідної мови

Міжнародний день рідної мови відзначається 21 лютого.

У Києві в Кримському домі 21 лютого о 18:00 відбудеться диктант до Міжнародного дня рідної мови.

У повідомленні зазначили, що рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його світогляд. Вона є найсильнішим інструментом збереження і розвитку матеріального й духовного спадку.

Саме тому громадська ініціатива “Nefes” проводить четвертий щорічний онлайн-диктант кримськотатарською мовою до Міжнародного дня рідної мови. Онлайн-диктант ставить за мету не перевірку знання правопису конкретної людини, метою акції є прояв загальнонаціонального та міжнародного єднання на підтримку кримськотатарської мови.

Крім того, диктант буде присвячено кримськотатарським активістам, волонтерам – членам команди «Nefes» Наріману Джелялу, Асану Ахтему, Азізу Ахтему, які з вересня 2021 року перебувають у неволі та усім політичним ув’язненим і незаконно переслідуваним у Криму.

До слова, написати диктант можуть всі охочі, незалежно від віку, національності, місця та країни проживання, рівня знання кримськотатарської мови. Диктант має бути написаний від руки, розбірливо, латинкою або кириличним письмом (за вашим бажанням). Після завершення диктанту його текст буде опублікований латинкою та кирилицею.

Цього року диктант буде читати кримськотатарська поетка, письменниця Сеяре Кокче.

Час: 21 лютого, 18:00

Місце проведення: ДП «Кримський дім», вул.. Михайла-Омеляновича, 9

Нагадаємо, Міжнародний день рідної мови був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року та відзначається 21 лютого кожного року.

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