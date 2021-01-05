У Києві в минулому році зафіксували 36 температурних рекордів

У Києві минулий рік був найтеплішим роком за останні 140 років. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура минулого року в Києві піднялася до + 10,9 ° С, що на 3,2 ° С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року", - йдеться в повідомленні.

Всього у 2020 році в Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було в березні - 12.

Найхолоднішим було 7 грудня (мінус 9,5 ° С), найспекотнішим - 1 вересня, коли температура в тіні досягла + 34,7 ° С.