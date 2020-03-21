У Києві за день виявили сім нових випадків зараження коронавірусом

Тепер інфікованих устолиці - десятеро.

Станом на вечір суботи, 21 березня, в Києві підтвердили ще сім нових випадків зараження новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок - 29 та 39 років та п'яти чоловіків у віці від 31 до 50 років. Загалом, на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині. Два випадки - місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва", - уточнив мер.

Із 10 хворих п'ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Інші п'ятеро - перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів.

"Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на три тижні запровадив карантин на всій території України задля протидії коронавірусу з Китаю. Кабміном запропоновано встановлення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також Україна закриває кордони. Роботу метро, а також автомобільне, залізничне та авіасполучення між містами й областями від 18 березня в Україні також буде тимчасово обмежено. Низка регіонів зачинила навчальні заклади та ввела низку жорстких обмежень - від закриття закладів громадського харчування до заборони виїзду та в'їзду до міста.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок зараження на коронавірус COVID-19. Інфікованим виявився мешканець Чернівецької області. Він незадовго до цього повернувся з дружиною з Італії. Ввечері 12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Інфікування зафіксували в Чернівецькій та Житомирській областях. Жінка з Житомирщини померла від інфекції, ставши першою жертвою COVID-19 в Україні.

Після цього про виявлення коронавірусу почали повідомляти і в інших областях. Епіцентром спалаху в Україні стала саме Чернівецька область, де хворобу діагностують найбільше. Через активне поширення хвороби деякі українські області запровадили режим надзвичайної ситуації. За актуальними новинами щодо поширення коронавірусу в Україні, кількості хворих та летальних випадків, а також засобами боротьби про COVID-19 стежте на сайті ТСН.ua.

Нагадаємо, спалах коронавірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса. Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.

Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передаватися і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.

В Україні 3 березня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування COVID-19. Зараження виявили у чоловіка, який повернувся з Італії. Ввечері 12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Інфікування зафіксували в Чернівецькій та Житомирській областях. Жінка з Житомирщини померла від інфекції, ставши першою жертвою COVID-19 в Україні. У Чернівецькій області 16 березня лабораторно підтвердилися ще два випадки зараження новим коронавірусом.

Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом: уникати контактів з тваринами; не їсти сире або погано оброблене м'ясо; уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання; регулярно та ретельно мити руки.