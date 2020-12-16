У Києві за добу - 1858 випадків коронавірусу, 21 хворий помер

У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 1858 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 1858 хворих на коронавірус, померла 21 людина. Всього за період пандемії в столиці - 1631 летальний випадок від вірусу", - сказав Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 95 160.

За його словами, захворіли - 1001 жінка віком від 18 до 91 року та 71 дівчинка від 12 днів до 17 років, 716 чоловіків віком від 18 до 94 рокiв і 70 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Також захворіло 70 медиків. Одужали за добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 29 897 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 593, Дніпровському - 260 та в Солом'янському районі - 161 випадок", - сказав Кличко.

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