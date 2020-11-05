У Києві за добу - 983 випадки коронавірусу

У Києві на сьогодні вже 41 373 підтверджені випадки захворювання на COVID- 19, за добу 983 випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян", - поінформував Кличко.

Зокрема, захворіли: 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіки віком від 18 до 91 року, 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років. Також інфікувалися 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужали в столиці ще 348 людей. Загалом коронавірус подолали 13 769 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі - 154, в Деснянському - 144 та 127 випадків - у Дарницькому районі", - зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.