У Києві за добу на 40% зменшилася кількість порушень ПДР

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що майже на 40% зменшилася кількість порушень, у порівнянні з минулою добою.

"Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%", - написав він на сторінці у Twitter.

І додав, що кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах.

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах! pic.twitter.com/TZkVeV5VFi - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

З 1 червня, 45 відеокамер почали роботу в Києві та Київській області. Наступні камери автоматичної фіксації порушень ПДР встановлять у Львівській області.