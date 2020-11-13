У Києві за добу - понад 1 000 випадків COVID-19

На сьогодні у столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 1083.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Загалом коронавірус забрав життя 938 киян", - зазначив Кличко.

За його словами, захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років, 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали у столиці ще 354 людей. Загалом коронавірус подолали 18 333 жителі Києва.

Він зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі - 134, у Деснянському - 127 та 126 випадків - у Шевченківському районі.

"Маски, антисептики, соціальна дистанція - це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе та тих, хто поруч!", - сказав він.

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.