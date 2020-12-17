У Києві за минулу добу зафіксовано понад 1,5 тисячі нових випадків COVID-19

У Києві за минулу добу зафіксовано понад 1,5 тис. випадків COVID-19, 31 людина померла.

Про це в своєму Телеграм- каналі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще 1512 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1662 киянин", - зазначив мер.

За його даними, у столиці на сьогодні 96 тис. 672 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед виявлених минулої доби хворих: 866 жінок віком від 18 до 93 років та 560 чоловіків віком від 18 до 95 років, а також 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 53 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 876 людей. Усього коронавірус подолали 30 тис. 773 жителі Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 263, у Дніпровському - 253 та в Дарницькому районі - 195 випадків", - додав мер.Коронавірус: важливо знати кожному Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі Симптоми запалення легенів при коронавірусі Зник нюх - вірний симптом коронавірусу