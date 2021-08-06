У Києві за вакцинацію проти COVID-19 пообіцяли квитки на матчі ФК "Шахтар"

Щеплені проти COVID-19 у центрі масової вакцинації в ТРЦ Blockbuster Mall (Київ), починаючи з 6 серпня зможуть отримати квитки на матчі донецького "Шахтаря". Про це в п'ятницю повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначають, що вакцинованим будуть доступні квитки на матч "Шахтаря" проти "Олександрії" (7 серпня) у межах третього туру української Прем'єр-ліги, а також на поєдинок у відповідь донеччан у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Генка" (10 серпня).

Обидві гри відбудуться на НСК "Олімпійський" у Києві.

Окрім того, у цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки й на інші матчі, додали в МОЗ.