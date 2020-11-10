У Києві зачинені на карантин п'ять шкіл і 12 дитсадків

Закриття шкіл не дає бажаного результату у боротьбі з коронавірусом, вважають у КМДА

Станом на 10 листопада в Києві 5 шкіл знаходяться на карантині, а також 355 класів 135 шкіл перебувають на дистанційному навчанні. Про це повідомив виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

"Через коронавірус, окрім п'яти шкіл, закрито й 12 закладів дошкільної освіти, а також 157 груп у 140 дитсадках. Це непогана тенденція у навчальних закладах, проте загальна ситуація в місті - невтішна", - зазначив він.

За його словами, практика показала, що закриття шкіл не дає бажаного результату у боротьбі з коронавірусом.

Місто робить усе можливе задля безпеки дітей у навчальних закладах.

"Зараз наше першочергове завдання - організувати безпечний навчальний процес та забезпечити дітей засобами для дезінфекції. Дуже прошу усіх, пам'ятайте, що наш найдієвіший захист - свідоме ставлення до небезпеки вірусу. Не нехтуйте протиепідемічними заходами та подавайте приклад дітям", - наголосив Мондриївський.

Він додав, що школи Києва готові працювати в нових реаліях, постійно створюються безпечні умови перебування в навчальних закладах і для дітей, і для викладачів, і для персоналу.