У Києві зафіксували перший випадок "Омікрону", - КМДА

У процесі звернення заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що цей штам коронавірусу поширюється швидше за "Дельту", а вакциновані громадяни переносять хворобу легше.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві виявлено випадки захворювання на штам коронавірусу "Омікрон". Уникнути його стрімкого поширення допоможе лише вакцинація та суворе дотримання вимог карантину, повідомив він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Можливість говорити, що вакциновані пацієнти легше переносять новий штам, фахівцям дав перший виявлений випадок штаму омікрон. Тоді новий різновид вірусу зафіксували в пасажира, який прилетів з ОАЕ. Перебіг його хвороби, за словами головного санітарного лікаря країни, пройшов без симптомів, оскільки пацієнт був повністю вакцинований.

"Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - зазначив Поворозник.

Чиновник нагадав жителям і гостям міста, що Київ досі перебуває в "жовтій зоні" епідеміологічної безпеки, у зв'язку з чим необхідно дотримуватись усіх правил та обмежень.

Четверта хвиля пандемії, піднята Омікроном, менш смертоносна. І хоча статистика захворюваності все ще висока, коронавірус слабшає і пандемія йде на спад, вважають учені.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно заявила про те, що новий штам коронавірусу Омікрон поширюється швидше за інші варіанти і може заражати вакцинованих людей і тих, хто перехворів та одужав від COVID-19.