У Києві зайнято 70% ковідних ліжок, пора переходити в червону зону - Радуцький

У Києві зайнято 70% ліжок, зарезервованих для інфікованих на Covid-19, що дає підстави для переходу столиці в червону зону карантину. Про це під час брифінгу сказав голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, пік захворюваності прогнозувався на листопад, але актуальна статистика говорить про те, що це може статися вже за тиждень.

Радуцький сказав, що Києву доцільно було б перейти в червону зону.

"Сьогодні в Києві завантажено 70% (ковідних ліжок, - ред.). Сподіваюся, Київ вирішить найближчим часом переходити в червону зону", - сказав депутат, нагадавши, що відповідні рішення ухвалюють місцеві органи влади.

На ранок 18 жовтня в червоній зоні карантину знаходяться п'ять областей, у помаранчевій - Київ і 13 областей, решта - в жовтій.

Обов'язкову вакцинацію від коронавірусу ввели для педагогів і чиновників. У МОЗ і Верховній Раді хочуть розширити цей перелік.



