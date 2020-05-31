У Києві запустили фонтани на Майдані Незалежності

Також було запущено унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу в акваторії Русанівського каналу.

Сьогодні розпочали свою роботу центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Усі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки. Підготовку проводить команда фахівців електриків, інженерів та програмістів. Підготовчі роботи включають в себе демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під'єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу та тестові запуски водограїв", - заявили у Київводфонді.

Для монтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, були залучені дайвери й водоплавна техніка. Під час зимового зберігання кожну систему розібрали та діагностували, відремонтували та замінили окремі необхідні елементи. Зовнішні баки водограїв почистили та пофарбували.

Відтепер водограї працюватимуть згідно свого графіку й тішитимуть киян своєю красою.

Також зазначається, що до кінця року планується проведення капітального ремонту фонтану "Засновники Києва". Цей фонтан з'явився на Майдані Незалежності ще у 2001 році.