У Києві зарізали чоловіка

Інцидент трапився на зупинці громадського транспорту на вулиці Булгакова. Медики виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями

Як зазначається, потерпілий став свідком конфлікту між затриманим та його громадянською дружиною. Чоловік зробив зауваження зловмиснику, щоб той припинив бити жінку. Але кривднику це не сподобалося.

«Він дістав ніж і вдарив опонента в груди. За попереднім висновком судмедексперта, чоловік отримав два проникні поранення грудної клітки, внаслідок чого помер до приїзду медиків», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вбивця – раніше судимий за майновий злочин. Він проживає у Києві, йому 29 років. У нього було вилучено можливу зброю скоєння злочину, а саме – кухонний ніж, який був спрямований на експертизу.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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