У Києві затримали іноземця, який незаконно зняв з банківських карток близько 500 тис. гривень

У столиці затримали зловмисника, який використовував скімінгове обладнання для зчитування даних банківських карток. Далі він виготовляв компрометовані картки, з яких знімав готівку. Таким чином він привласнив близько пів мільйона гривень. Фігуранту загрожує до восьми років за ґратами. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

"Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції викрили іноземного громадянина у шахрайстві", - йдеться в повідомленні.

Так, кіберполіцейські встановили, що 33-річний чоловік виготовляв та встановлював у банкомати скімінгові пристрої для зчитування інформації з банківських карт. Далі завдяки приладу для програмування магнітних стрічок карт, він створював компрометовані банківські картки клієнтів, з яких знімав готівку.

Попередньо встановлено, що таким чином зловмисник привласнив близько пів мільйона гривень.

"За місцем мешкання фігуранта працівники поліції провели обшук. Вилучено мікро-відеокамери, пристрої для зчитування банківських карт та інструменти для їх виготовлення, накладки для кріплення скімінгових пристроїв, банківські картки, мобільні телефони та сім-карти. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень", - розповіли в поліції.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.