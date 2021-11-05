У Києві збій у роботі громадського транспорту, введено оперативне положення

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту. На лівому березі - затори на дорогах. Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

Затримується рух автобусів No 21,73,100,101,114 та тролейбусів No29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського - бул. Перова - пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення No4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

За даними Google Maps, у Києві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.

Сильні затори в Києві спостерігаються вже третій день поспіль, відколи у місті запровадили обмеження "червоної" зони карантину.

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