Жінка перебуває під нічним домашнім арештом, за скоєне їй загрожує від семи до десяти років в’язниці.

У Києві жінка ударом ноги вбила співмешканця.

Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка спричинила смертельну травму співмешканцю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Порушниця вдарила чоловіка ногою у живіт, від чого він помер на місці. Нині фігурантка перебуває під нічним домашнім арештом, за скоєне їй загрожує від семи до десяти років тюремного ув’язнення", - зазначили у поліції.

У вересні поточного року на спецлінію 102 поліції Києва надійшов виклик від мешканця Голосіївського району про виявлення сусіда без ознак життя. Правоохоронці разом із судово-медичним експертом виїжджали на місце для встановлення всіх обставин події.

Після проведення попереднього огляду тіла чоловіка, експерт не виявив на ньому ознак насильницької смерті. За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала через пошкодження внутрішнього органу, завданого побиттям.

Поліцейські розпочали необхідні оперативно-розшукові заходи аби встановити особу, причетну до загибелі киянина.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до побиття чоловіка причетна його співмешканка.

Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці. ЇЇ затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Їй загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження до районного суду для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, під Києвом мати шістьох дітей встромила ножа у співмешканця, з яким прожила 27 років. Чоловік вирішив її захистити і сказав, що піддався нападу незнайомців у під'їзді.

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