У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ - КМДА

Протягом 36-го тижня 2021 року в Києві зареєстровано 8212 хворих на грип та ГРВІ, зокрема COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 27,7%, порівняно із попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення", - ідеться в повідомленні.

В адміністрації додали, що в медичні установи протягом 36-го тижня госпіталізували 400 осіб, зокрема 124 дітей.

Водночас у КМДА зазначили, що рівень захворюваності нижчий від епідемічного порогу на 63%.

Уточнюють, що впродовж попереднього тижня захворіло 4260 дітей (зростання на 52,3%), дорослих - 3952 осіб (зростання на 8,4%).У МОЗ прогнозують, що епідсезон грипу 2021-2022 в Україні буде аналогічним до попереднього - нових штамів або тяжчої хвороби не очікують.

Циркулюватиме у країні, за прогнозами відомства, три штами грипу.

У серпні 2020 року МОЗ закликало громадян України вакцинуватися проти грипу, оскільки щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу та його ускладнень. Вакцинація проти грипу дасть змогу уникнути одночасного інфікування і коронавірусом, вважають у відомстві.

У Центрі громадського здоров'я зазначали, що Всесвітня організація охорони здоров'я щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцин проти грипу.