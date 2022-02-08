У Києві звільнили двох учителів, які потрапили у скандал із російською мовою та конфліктом з учнями

У двох навчальних закладах Києва звільнили педагогів, які потрапили у скандал через російську мову та конфлікт з учнями. У ліцеї №303 вчителька заявила, що «пишається тим, що є росіянкою, а не українкою». А вчитель зі школи №152 вилаяв школярів у коридорі російською мовою.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року у соцмережах поширилося відео, як вчитель історії київської школи № 152 вилаяв групу учнів, звертаючись до них російською мовою.

«Збіговисько покидьків і негідників! Зараз ви в мене заспіваєте! Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, к*зли д*вбані! Я зрозуміло сказав?.. Ви в мене зараз пісні заспіваєте своєї! Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що хочете?» ㅡ казав педагог.

У мовного омбудсмена заявили, що адміністрація школи №152 оголосила вчителю догану за порушення законодавства щодо педагогічної етики та вчинення проступків. За заявою педагогічного працівника вчителя було звільнено з роботи.

Окрім того, у грудні спалахнув ще один скандал ㅡ у столичному ліцеї №303. Вчителька німецької мови відмовилася застосовувати українську мову під час навчання, а на зауваження учня почала його критикувати.

«Я пишаюся цим. Що я росіянка, а не українка. 70 років всі російською розмовляли — і нічого. А тепер ти можеш обирати, якою мовою розмовляти. Він не розуміє російською! Ти ж бачиш, така складна мова! Наче я китайською писала йому», ㅡ казала викладачка.

За даними мовного омбудсмена, вчительці оголосили догану. Вона свою провину визнала та звільнилась за власним бажанням.

«Факт застосування недержавної мови педагогічним працівником ліцею в освітньому процесі під час проведення заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надану належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом», ㅡ йдеться у відповіді ліцею №303.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що за цими фактами мають вжити додаткових заходів реагування щодо посилення відповідальності педпрацівників за порушення мовного законодавства.

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