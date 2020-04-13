У Києво-Печерській лаврі вже понад 90 випадків COVID-19: комплекс зачиняють на карантин - Кличко

За минулу добу у Києво-Печерській лаврі зареєстрували 63 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість таких випадків перевищує 90. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, 63 - у Києво-Печерській лаврі. Там вже понад 90 підтверджених випадків. Місто сьогодні направить до лаври мобільні рентгени та бригаду медиків для забору зразків для ПЛР- тестування", - сказав Кличко.

Зі слів мера міста, столична влада повинна мати "реальну картину про вогнище захворювання".

"Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. Звертаюсь до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення", - наголосив він.