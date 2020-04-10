У Київській області запровадили додаткові обмежувальні заходи

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області.

Обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних та святкових днів. Конкретно – з 13.00 суботи 11 квітня до 06.00 13 квітня, а також з 13.00 18 квітня до 06.00 21 квітня.

Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, зокрема, у парках, лісопарках та в місцях масового перебування людей.

Обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину: не більше, ніж по двоє людей та у захисних масках.

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

У разі виявлення в організованих трудових колективах хворих на коронавірус на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічні обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання, складати план ліквідації осередка інфекційного захворювання щодо кожного такого суб’єкта та контролювати виконання.

У Київській ОДА пояснили, що такі заходи пов’язані з тим, що епідемічна ситуація ускладнюється з кожним днем. Фахівці очікують пік захворювань в області з 11 до 20 квітня.