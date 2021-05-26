У Київському метро оновили правила перевезення легкого персонального транспорту

Представники комунального підприємства "Київський метрополітен" провели зустріч із представниками спільноти легкого персонального транспорту, під час якої сторони домовилися про врегулювання правил перевезення моноколес і самокатів у метро, повідомляє прес-служба метрополітену в середу.

Зокрема, повідомляється, що моноколеса мають перевозитися так, як вони є, а їх власники зобов'язані відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити за тим, щоб нікого не забруднити.

"Самокати. Все, що можна скласти, рекомендується складати. Ті, які перевищують 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити", - йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначається, що будь-які речі, які перевищують 200 см, перевозити забороняється.

"За бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера. Однак важливо повідомити контролера, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно", - повідомляють у прес-служба метрополітену.

Там наголошують, що кататися платформою строго заборонено, оскільки це може призвести до реальних і складних травм.

"Також нагадуємо, що сьогодні набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі", - додають у київському метро.