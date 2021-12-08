У Китаї знайшли рештки гігантської панди, яким понад 100 тисяч років

У найдовшій печері в Азії в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю вчені виявили скам'янілі рештки гігантської панди, яким понад сто тисяч років.

Дослідники з Інституту гірських ресурсів Академії наук Гуйчжоу знайшли дві скам’янілості цього виду в печері Шуанхе у місті Цзуньї.

За допомогою технологій датування зубної емалі вони виявили, що одна з скам’янілостей вказує на дику гігантську панду, яка жила близько 102 000 років тому, а інша, ймовірно, існувала на планеті близько 49 000 років тому.

Як зазначив один з дослідників Інституту Ван Деюань, вченим вкрай рідко вдається знайти скам'янілості гігантської панди, які так добре збереглися. Відкриття свідчить про те, що гігантські панди на той час вже мали фізіологічні умови, щоб гнучко використовувати передні лапи, щоб хапати бамбук, як сучасні панди. Зокрема, гігантські панди відрізняються від інших ведмедів наявністю додаткового "великого пальця" — аномально збільшеної кістки зап'ястя, яка дозволяє їм тримати бамбук та маніпулювати їм під час їжі.

Доктор Ван Деюань зазначив, що відкриття допомагає поглибити розуміння еволюції характеру харчування виду.

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