У Киви, під час обшуків, знайшли багато золота і картину з депутатом в образі Муссоліні

Під час обшуків у нардепа Іллі Киви слідчі знайшли багато готівки, золота та картин. На одній із них його було зображено в образі італійського диктатора, ідеолога фашизму Беніто Муссоліні, - йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Зокрема, у помешканні Киви знайшли майже десять злитків золота на загальну суму в понад мільйон гривень. Також у нардепа знайшли готівкою понад 1,1 мільйона гривень, $500 тисяч і ще понад 300 тисяч гривень в автомобілі. Усіх цих коштів в декларації Киви не було.

Також на фотографіях під час обшуків у Киви помітили дві картини, на яких був зображений сам нардеп. Одну з них - ту, де Кива зображений в образі Муссоліні - на його день народження принесла перша заступниця головреда проросійського видання "Страна.ua" Світлана Крюкова.

Другу картину теж продавала Крюкова на своїй сторінці в Facebook. Вона не вказувала, хто саме її придбав, але картину знайшли під час обшуків у Киви. На цій картині зображені він, а також лідери ОПзЖ Віктор Медведчук та Вадим Рабінович в образі героїв фільму "Кавказька полонянка".

У липні 2020 року журналісти-розслідувачі повідомили, у Киви є незадекларована квартира на вулиці Лютеранській у центрі Києва. Сам нардеп у декларації вказав, що живе в однокімнатній квартирі на Харківському масиві, проте сусіди запевняють, що ніколи його там не бачили. За словами Киви, він отримав 1,2 мільйона гривень за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області.

13 серпня 2021 року Вищий антикорупційний суд конфіскував у Іллі Киви 1,2 мільйона гривень прибутку від жомової ями.

Наприкінці жовтня проти Киви порушили кримінальне провадження - через відео, в якому нардеп з автоматом в руках заявляє, що є лідером "антифашистського руху" в Україні. У кінці відео він стріляє з автомата в повітря і влаштовує феєрверк.



