У КМДА не будуть переводити всі школи на дистанційне навчання

У Києві не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання через COVID-19.

Як повідомили у КМДА, на карантин у місті закрито 8 столичних шкіл.

Нагадаємо, що за минулу добу на коронавірус у Києві захворіла ще 741 людина, при цьому 17 пацієнтів померли. Одужали за добу 234 особи, шпиталізовано 83.

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 8312 осіб, це новий антирекорд. Зафіксовано 173 летальних випадки, 3394 пацієнта одужали.

Також сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Київ поки залишається в "помаранчевій" зоні.

Раніше в МОН повідомили, що рішення про організацію роботи шкіл після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть приймати окремо залежно від епідемічної ситуації в регіоні.