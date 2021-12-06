У костелі Святого Миколая у столиці стартують протиаварійні роботи

У Києві робітники розпочинають ліквідацію наслідків пожежі в костелі Святого Миколая. Оцінна вартість робіт становить 19,5 млн. грн.

«Зрештою, можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ «Укрспецреставрація». Бюрократичні процедури, на жаль, усунули дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тому Національний будинок органної та камерної музики уклав договір із підрядником», - написав Ткаченко.

Він уточнив, що стартують такі роботи: зміцнення віконних конструкцій; ремонт підлог, очищення та утилізація сажі; ремонт системи опалення; ремонт системи електропостачання та освітлення; ремонт системи пожежогасіння; встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

За словами Ткаченка, орієнтовно тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року, а оцінна вартість становить 19,5 млн. грн.

Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу.

«Вірю, що до 1 червня 2022 року, дати передачі костелу у користування парафії св. Миколи, ми завершимо не лише протиаварійні, а й реставраційні роботи», - додав він.

Нагадаємо, пожежа у костелі Святого Миколая спалахнула 3 вересня увечері на 1 та 2 поверсі органної зали. Обійшлося без жертв та постраждалих.

У МВС повідомляли, що попередньою причиною було коротке замикання в органі.

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