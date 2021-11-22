У Криму помер український журналіст та політик Пілунський

Раніше повідомлялося, що він захворів на COVID-19

В окупованому Севастополі у віці 74 років помер заслужений журналіст України та колишній депутат Верховної Ради АРК Леонід Пілунський.

Смерть Леоніда Пілунського

"Залишився на своїй землі не тільки в радості. Справжній кримчанин, який знав його від підземних надр та підводних течій до історії народів, що передаються з рук до рук. Серцем і любов'ю знав корінний народ Криму. Ми повернемося додому і здійснимо твою мрію - справедливий до людей та природи край, де дихається легко та вільно”, - написав він.

Леонід Пілунський з 1996-го року очолював Кримську крайову організацію Народного Руху України. З 2006-го по 2010-ий роки він був депутатом ВР Криму п’ятого скликання. Також він був заступником голови депутатської фракції Верховної Ради Автономної Республіки Крим “Курултай-Рух”.

Варто зазначити, що 19-го листопада Ярослав Пілунський писав про те, що його батько захворів на коронавірус та потрапив до реанімації. Водночас, офіційна причина смерті наразі невідома.

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