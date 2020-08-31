У Криму проводять масові обшуки у кримських татар

Російські окупаційні власті в включеному Криму з використанням незаконних збройних формувань так званих "силових структур" в Нижньогірському, Радянському районах Криму і Судаку проводять обшуки в будинках кримських татар. Також обшук проходить в селі Розливи на вул. Сеітлер. Місцевим жителям про цілі і причини обшуків не повідомляється. На всі питання окупанти відповідають "дізнаєтеся пізніше".

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

У Нижньогірському районі повідомляють про обшук в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова. Його відвезли в УФСБ Сімферополя.

У Радянському районі (п. Радянський, вул. Золотова) проходить обшук в будинку Енвера Топчи.

Також стало відомо про обшук в Судаку (вул. Чалаш Смаил), в будинку активіста Рідвана Умерова.

LIVE. Обыск в доме активиста Ридвана Умерова. г. Судак 31.08.2020 Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 30 серпня 2020 р.

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