У Криму російські силовики здійснюють обшуки, затримано шістьох кримських татар - Джапарова

У Криму з 4-ї ранку російські силовики здійснюють обшуки в будинках кримських татар, затримано вже шістьох осіб, повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Так виглядають обшуки в Криму. Сьогодні з 4-ї години ранку в чотирьох районах півострова окупант проводить обшуки в сім'ях кримських татар. Шестеро затримані. Скоріш за все, на всіх чекає славнозвісна ст. 205.5 КК РФ. Зараз їх утримують у відділенні ФСБ у Сімферополі", - написала вона на сторінці у Facebook у вівторок уранці.

Джапарова зазначила, що на сьогодні вже 67 кримських татар затримані силовиками РФ за ст. 205.5 КК РФ. "Їх усіх намагаються видати за терористів", - додала вона.

