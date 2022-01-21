У Кривому Розі стався землетрус

У п'ятницю, 21 січня у Дніпропетровській області у районі Кривого Рогу зафіксували землетрус.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення, просто неба - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою, - повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси були зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.