У Кривому Розі винесли вирок жінці, яка підробляла ПЛР-тести

Зловмисниці присудили 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком.

Як повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора, жінка через соцмережі продавала негативні ПЛР-тести без проведення лабораторних досліджень. У березні 2021 року вона запропонувала чоловікові за гроші пришвидшити отримання результату. Замість проведення дослідження вона дала йому підроблений негативний результат, через що чоловік звернувся у поліцію.

За публічного обвинувачення Криворізької південної окружної прокуратури громадянку визнано винною у шахрайстві та збуті підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України). Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком.

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