У Кривому Розі затримали та взяли під варту підозрюваних у наркоторгівлі

Правоохоронці нам уточнили, що суд Києва взяв підозрюваних під варту. За даними наших джерел у правоохоронних органах, ідеться про групу «Двадцятівські».

За даними слідства, щоденно дилери продавали близько шести тисяч доз психотропу завдяки екіпажам автомобілів, які курсували містом. Наркотики фасували у трубочки та збували «із рук у руки». Група мала чітку ієрархію, до її складу входило понад 20 людей, кожен з яких відповідав за свій напрямок «роботи»: організація, постачання метамфетаміну, фасування, збут, контроль коштів.

«Дії наркозбувачів суворо контролювалися "групою фізичної підтримки", до якої входили професійні спортсмени. У разі невиконання збувачами нормативів із продажу психотропу або спроби сторонніх дилерів здійснювати продаж "заборонених речовин" на їхній території вони здійснювали психологічний та фізичний тиск», — розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, за добу члени угруповання продавали близько 6 тисяч доз метамфетаміну на суму у 100 тисяч гривень. Це дозволяло їм щомісяця заробляти близько 4 мільйонів гривень.

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