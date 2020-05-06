У лікарнях Чернівців закінчилися місця для хворих на коронавірус - мер

У чернівецьких лікарнях закінчилися місця для хворих на коронавірус. Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук під час відеозвернення на сторінці у Facebook.

"Закінчилися місця в міських лікарнях для коронавірусних хворих. Зрозуміло, що місця періодично з'являються, тому що йде процес одужання людей, чернівчан виписують додому. На жаль, люди і помирають. Людей переводять з однієї лікарні в іншу, тому що стан погіршується чи навпаки. Але, загалом можна сказати, що всі три лікарні, які ми передбачали для лікування хворих на коронавірус, вони вже повністю заповнені", - сказав мер міста.



Він додав, що раніше в місті ніколи не було подібної ситуації, щоб усі лікарні були заповнені пацієнтами. За словами Каспрука, відсьогодні хворих жителів міста почала приймати обласна лікарня, однак там також непроста ситуація. Зараз для прийому пацієнтів готують госпіталь ветеранів війни.