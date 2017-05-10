У Лионеля Месси появился двойник (фото)

Каково быть футбольной суперзвездой Лионелем Месси? Иранец Реза Парастеш быстро это выясняет.



25-летний студент выглядит точно так же, как и форвард «Барселоны» - настолько, что его захлестнуло внимание болельщиков и средств массовой информации с тех пор, как он начал стричь волосы и подстригать свою бороду в том же стиле, что и аргентинец.



Попробуйте отличить Парастеша в футболке Барселоны.

Таже улыбка и полное сходство Парастеша с Месси, однако, вызвало некоторое напряжение со своим отцом в прошлом.

«После того, как Месси забил гол против Ирана (на ЧМ-2014), мой папа позвонил мне и сказал:« Не возвращайся домой сегодня вечером! », - сказал Парастеш агентству Франс Пресс.

По материалам CNN, перевод 4vlada.net