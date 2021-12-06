У Литві українці Каунаса запросили на виготовлення новорічних прикрас У Литві українці Каунаса запросили на виготовлення новорічних прикрас

Громада українців Каунаса запросила охочих до бібліотеки міста на культурний захід з виготовлення святкових новорічних прикрас, який відбудеться 18 грудня.
Як передає Укрінформ, про це Громада українців Каунаса повідомила у Фейсбуці.
«Уже зовсім скоро новорічні свята, Різдво. Тривають приготування і кожен хоче прикрасити свою домівку святковим декором. Приходьте, усією сім'єю 18 грудня у суботу до бібліотеки у місті Каунас. У відділенні є українські книжки. Гарно і весело проведемо час за виготовленням святкових прикрас!», – ідеться в повідомленні.
Участь у заході безплатна. Адреса бібліотеки: Kaunas Vaidoto g. 115.
«З собою мати гарний настрій і паспорт вакцинації!», – додали у громаді.
Нагадаємо, у Литві голови українських громадських об‘єднань та активу українських громад Вільнюса, Клайпеди, Каунаса, Шяуляя та Вісагінаса взяли участь у щорічному засіданні Громадської ради у Посольстві України в Литовській Республіці.
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