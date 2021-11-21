У Лондоні сьогодні відбудеться прем’єра постановки Songs for Babyn Yar

У лондонському JW3 (Єврейському громадському центрі) 21 листопада відбудеться прем’єра постановки Songs for Babyn Yar («Наш спів для Бабиного Яру»), створеної за підтримки Українського інституту.

Ця інституція, місією якої є культурна дипломатія, стала основним спонсором проєкту, сказала Укрінформу креативний директор Українського інституту Тетяна Філевська.

За її словами, понад рік тому до них звернулася лондонська продюсерська агенція DashArts, яка спеціалізується на підтримці проєктів у Центральній і Східній Європі. «У них була ідея, а ми тоді якраз планували якісь заходи, присвячені роковинам трагедії Бабиного Яру», - зазначила Філевська.

Вона назвала проєкт складним, інклюзивним, а унікальність його - в поєднанні театрального і музичного мистецтва на таку складну тему. «Для нас це було влучення в десятку – ідейно, концептуально. Ми дуже раді, що пішли на це», - заявила Філевська.

Український інститут, додала вона, опікується підтримкою різноманітних культурних ініціатив і проєктів. Зокрема, найближчим часом у Польщі та Німеччині буде представлений перформанс, присвячений Криму та кримським татарам. Це п’єса на драматургійний текст Наталки Ворожбит, «на межі між мистецтвом і актуальними питаннями, які нас дуже хвилюють, доволі гострий і доволі складний матеріал», зазначила Філевська.

Вона також згадала проєкт «Українська ніч» - концерт сучасної електронної музики з українськими етнічними мотивами та 3D-анімацією, представлений у 2019 році у Відні.

«Місія Українського інституту – просвіта за кордоном насамперед. Але водночас ми розуміємо, що не можемо виробляти якісь інший експортний продукт, який є іншим, ніж ми всередині акцептуємо. Ми не можемо вигадувати щось, що є для нас неприродним, непритаманним, і розраховуємо на те, що воно буде показане в Україні. Важливо, щоб Україна це теж бачила», - заявила Філевська.

Прем’єра Songs for Babyn Yar відбувається у межах Лондонського джазового фестивалю EFG 2021, а 7 грудня її зможуть побачити в Києві. Наступного року планується показати його в інших містах України.

Автори проєкту, Міжнародна мистецька організація Dash Arts із Лондона, за допомогою музикальних засобів, віршів Мар’яни Кияновської, Олени Теліги, Нехами Ліфшиц, тексту Анатолія Кузнєцова, а також оповідання 93-річної Рахіль Бланкман, вся родина якої загинула у Бабиному Яру, розповідають про одну з найстрашніших трагедій минулого століття. У ньому лунають пісні чотирма мовами (їдиш, іврит, українська і російська), які виконують музиканти з українським корінням, які наразі живуть у Німеччині, - Світлана Кундиш, Мар’яна Садовська і Юрій Гуржи.

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