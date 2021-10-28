У Луганській області внаслідок обстрілу з боку бойовиків пошкоджено п'ять будинків, 235 - знеструмлено

У Трьохізбенці Луганської області внаслідок обстрілу з боку бойовиків пошкоджено п'ять житлових будинків. Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Луганської облдержадміністрації.

За даними ОДА, російські окупанти випустили напередодні приблизно 20 снарядів. У підсумку в житлових та нежитлових будинках на провулку Степовому розбито вікна, пошкоджено покрівлю та стіни.

"Це вже другий ворожий обстріл мирного населення Трьохізбенки за останні два місяці. Наслідки роботи забороненої артилерії російсько-окупаційних військ - пошкодження п'яти будинків. Крім того, зафіксоване попадання в лінію електромережі, через що декілька вулиць залишилися без світла. Ще з вечора постраждалим надається вся необхідна допомога", - сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

На знеструмлених вулицях населеного пункту без світла залишилося 235 житлових будинків.

Крім цього, унаслідок прямого влучення одного зі снарядів бойовиків було зруйновано гараж.